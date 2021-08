Duas pessoas do sexo masculino, que não tiveram as idades divulgadas, foram mortas a tiros na noite desse sábado (21), em frente a um supermercado no Bairro Belvedere em Divinópolis.

As informações da Polícia Militar são de que dois indivíduos, armados, chegaram a pé e atiraram na direção das vítimas que guardavam compras no porta-malas de um veículo. Em seguida, os suspeitos fugiram. 7

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu uma adolescente de 17 anos que estava em um comércio perto do local da ocorrência. Estava consciente, foi atingida de raspão por um tiro na perna esquerda e não precisou ser encaminhada para atendimento secundário.

A PM disse ainda que uma das vítimas usava tornozeleira eletrônica. A perícia da Polícia Civil compareceu no local do crime.