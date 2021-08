Um Fiat Uno que foi tomado de assalto na madrugada desta terça-feira (24), em uma padaria no bairro Sagrado Coração de Jesus, em Bambuí, colidiu contra o muro de uma residência, enquanto o criminoso fugia da ação da polícia, na Rua 11, no Bairro Vila Nova, em Iguatama.

Segundo informações preliminares da TV Bambuí, o indivíduo perdeu o controle direcional do veículo, que colidiu contra o muro.

Posteriormente, temendo ser preso pela PM, ele pulou o muro de diversas residências e roubou outro veículo, um VW Gol, em Iguatama.

As Policias de Bambuí, Iguatama e Arcos estão no rastreamento do indivíduo pelas estradas do município. Qualquer informação sobre o paradeiro do veículo VW Gol deve ser repassada a Polícia pelo 190.