A nova onda chama-se “Quarta revolução industrial”. O alemão Klaus Schuab debate em seu livro de mesmo nome o que vem por aí em inteligência artificial na automação industrial, a cibernética, a transformação da mão-de-obra humana para totalmente robotizada.

Algumas fontes já dão 2025 como um ano de virada. Já em 2025 dizem que 10% da frota americana de veículos e automotores serão compostas “sem motoristas”. Aí vêm casas inteligentes, aplicativos inteligentes que substituem o ser humano em várias áreas.

Quais as profissões que deixarão de existir? Neste posicionamento da quarta onda muitas profissões já não irão existir como caixa de bancos, telemarketing, árbitros, caixas de supermercados.

A própria existência de “Bancos” está sendo colocada em cheque. Meu objetivo aqui é repensar e fazer pensar. Você está preparado para as mudanças que estão a caminho? Já percebeu que algumas profissões de hoje, talvez algumas até sem muito valor financeiro, serão as profissões do futuro?

Alguns exemplos: Com o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida, vêm aí profissões que serão valorizadas como Cuidadores de Idosos, Enfermeiros, Professores de Educação Física, profissões que lidam com o ser humano…Sim, sem falar de toda gama de profissões da área tecnológica.

Assim, o futuro do emprego está na prestação de serviços, motivo pelo qual o empreendedorismo precisa ser estimulado.

Ter verdadeira paixão pelos negócios que escolher fará toda a diferença. Não há equívoco maior do que optar por algo pelo qual não se tenha conhecimento, competência, dedicação, determinação e entusiasmo.

É agora ou nunca. A única certeza que sempre tivemos desde que o mundo é mundo chama-se “mudança”. Quem fica parado corre o risco de ser atropelado pela concorrência e, neste caso, você não sabe nem de onde ela vem. Não correr riscos pode ser a atitude mais arriscada.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

Gilclér Regina