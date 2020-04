Uma mensagem que tem sido bastante compartilhada no WhatsApp com a logomarca da Caixa diz que o banco bloqueou o CPF de 187 mil pessoas, que não poderão receber a segunda parcela do auxílio emergencial – determinado a trabalhadores que perderam renda com a crise do coronavírus –, porque elas se cadastraram para comprar aparelhos eletrônicos 10 dias antes do recebimento da primeira parcela. É #FAKE.

A mensagem falsa diz que a medida foi tomada para que seja ajudado “apenas quem realmente precisa”. A Caixa informa que não emitiu qualquer comunicado referente a uma eventual fiscalização do uso dos recursos. Em nota, diz que “a lei 13.982/2020, regulamentada pelo decreto 10.316/2020, que instituiu o auxílio emergencial do governo federal, não impõe a forma como o beneficiário deverá utilizar os recursos”. Ou seja, quem gastar com a compra de equipamentos eletrônicos não sofrerá nenhuma sanção.

O banco é o responsável pelo pagamento do valor de R$ 600 (ou R$ 1.200) para as famílias de trabalhadores informais, microempreendedores individuais e autônomos selecionadas. Essa seleção, lembra a Caixa, é realizada pelo Ministério da Cidadania, e isso é feito após análise pelo Dataprev, órgão que verifica as exigências determinadas pela lei. Os pagamentos começaram no dia 9, e são previstas três parcelas.

Até esta sexta-feira, a ajuda já foi creditada para mais de 35,1 milhões de brasileiros, totalizando R$ 25 bilhões, segundo números da Caixa. Até o dia 30, a previsão é que mais R$ 7,3 bilhões sejam liberados para aproximadamente 9,8 milhões de pessoas.