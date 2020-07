Circula pelas redes sociais o print de um post no Twitter atribuído ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, com a palavra “celebral”. É #FAKE.

A conta @profm_ribeiro, responsável pelo post com erro, não é a do ministro. A conta oficial dele, de acordo com o Ministério da Educação, é @mribeiroMEC.

A conta @profm_ribeiro foi, inclusive, suspensa pelo Twitter por violação das regras da plataforma.

Conta que gerou post atribuído ao ministro foi suspensa — Foto: Reprodução

Uma versão arquivada da conta mostra que ela foi aberta em fevereiro de 2020, tinha a foto do ministro, mas se identificava em sua última versão como “página de apoio ao ministro”, e não como dele.