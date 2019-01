A informação que circula nas redes sociais sobre o desconto dado para quem pagar o seguro DPVAT até esta quarta-feira (2), é falsa. Surgiram outras informações de que a data limite para pagar o tributo com com desconto seria no sábado passado (29), o que também não é verdade.

Não há desconto, já que o valor é tabelado. Para 2019, o seguro teve uma redução média de 63,3%, aprovada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). Assim, o DPVAT pode ser pago até o vencimento da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou na quitação total, programada para o mês de janeiro (a data varia conforme a placa do veículo).

O valor do DPVAT para cada veículo pode ser consultado digitando o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) na página do Detran-MG.

Os valores desse ano são:

Moto -R$84,58

Automóveis – R$16,21

Ônibus – R$37,90

Caminhões e caminhonetes – R$16,77