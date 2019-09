“Formiga com voz de cigarra”, assim foi qualificado o cantor formiguense Saulo Ribeiro por um dos jurados do quadro Shadow Brasil, do programa Raul Gil, no SBT.



Saulo se apresentou no sábado passado (21) e conquistou os jurados com uma releitura da música “Hoje” da cantora carioca, Ludimilla.



O formiguense segue na batalha do Shadow Brasil e hoje às 16h30 ele volta ao palco e novamente tentará conquistar os jurados para se manter no programa.

