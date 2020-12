Está chegando o fim do ano e nas casas legislativas daqui e nas de lá de Brasília, com ou sem intervenção do Judiciário, se aproxima, figurativamente, “a hora da onça beber água”.

David Alcolumbre, Rodrigo Maia e Mauro César, este daqui, porém assíduo frequentador dos gabinetes da capital da República, nem todos muito republicanos, a esta altura dos acontecimentos já estão mexendo com as pedras que restaram no tabuleiro para, de uma forma ou de outra, fazerem seus sucessores, o que, de certa forma ainda lhes deixa a sensação de que não perderam, de todo, o gosto do poder.

Colocamos aqui os três personagens citados em pé de igualdade, claro que guardadas as devidas proporções, de vez que são ilustres representantes de casas legislativas, que ali chegaram através do voto popular.

Se no desempenho das funções que lhe foram confiadas, trabalharam a contendo ou não, só as urnas, como já ocorreu para um deles, trarão a resposta para esta indagação.