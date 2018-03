Após assistir a lamentável sessão plenária do Supremo Tribunal Federal na tarde de quarta-feira (21), onde o Ministro Gilmar Mendes, e Roberto Barroso se digladiaram de uma forma tão aviltante ao cargo ocupado na República Federativa do Brasil, que outro motivo não me resta, senão repudiar com veemência, essa afronta ao povo brasileiro. Se o ambiente na Suprema Corte chegou a esse nível, o que dizer do restante dos poderes republicanos? É chegado o momento de sairmos de nosso comodismo, quando aceitamos tudo que nos “empurram goela abaixo”, como ato consumado e saiamos em defesa de nossos interesses maiores e de nossas aspirações de podermos viver em um país realmente democrático, governado por lídimos representantes do povo e não por esses homens impuros que se dizem nossos representantes, quando na verdade representam tão somente seus interesses escusos. É chegado o momento de renovarmos, em primeiro lugar a nós mesmos em nossos conceitos de certo e errado e modificarmos drasticamente o cenário político do Brasil. É chegado o momento de votarmos em candidatos comprometidos com o amanhã e não com o ontem. É chegado o momento e é agora, de darmos um basta em toda essa corrupção e voltarmos a pensar em um BRASIL PARA BRASILEIROS e terminarmos de uma vez por todas com a mística de que somos um “povinho”. Se não tomarmos uma atitude de querermos para hoje um Brasil melhor, estaremos escrevendo nos anais de nossa história, uma página negra que jamais será apagada. Que DEUS derrame sobre cada um brasileiro, sabedoria para pautar nossa conduta diante dessa situação insuportável e banirmos definitivamente a força do mal que nos assola. Votemos pela renovação, pela libertação do Brasil, já escravizado desde seu descobrimento e ainda não liberto das forças opressoras estrangeiras e dos nativos falsos e pelo legado de um país melhor.

