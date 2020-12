Até quando? Esta é a pergunta que milhões de mineiros continuam fazendo ao nosso ilustre governador (Romeu Zema), aos senadores, deputados federais e estaduais, que, por serem muitos, deixamos aqui de nominá-los, assim como a outras autoridades, mais notadamente ao senhor ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque e também aos representantes das diversas agências e da ONS, assim como, a todos que na segunda-feira (14), se reuniram nas instalações da Hidrelétrica de Furnas com o objetivo principal de estudarem formas para se estancar, de vez, o desmedido desvio de nossas águas, que tanto prejuízo econômico e social tem trazido ao nosso Estado há quase uma década.

A pergunta se calca nas falas da grande maioria destes que, durante o evento, foram unânimes em reconhecer a justeza de nossas reivindicações, todas muito bem fundamentadas pelos representantes dos grupos sociais. Estes têm sido incansáveis na busca de documentação e informações que facilitem o convencimento das autoridades estaduais e federais que hoje detém em suas mãos o poder de ajustar as políticas de uso daquelas águas. Reivindica-se a adoção, em definitivo, de providências que nos permitam usufruir das nossas águas, conforme a Constituição nos garante: respeitando o direito de uso múltiplo das águas, protegendo-as e cumprindo, inclusive, todas as exigências previstas na legislação ambiental.

Com a promulgação da Emenda Constitucional de número 106, o que os mineiros reivindicam é que o nosso governador Romeu Zema, determine logo as providências administrativas cabíveis para se oficializar, junto à esfera federal, a existência da mesma e se iniciem as tratativas exigindo o seu cumprimento, isto no menor lapso de tempo possível.

Neste mesmo dia, em solenidade havida na Câmara Municipal de Formiga, o ilustre vice-governador, Dr. Paulo Brant, antes mesmo de receber o título de Cidadão Honorário Formiguense, gentilmente ouviu em audiência privada, os representantes dos movimentos sociais que lutam pelo estabelecimento da cota mínima 762 para Furnas e 663 para Peixoto. Deles recebeu farta documentação e a explanação resumida sobre o problema, suas causas, seus reflexos e a proposta de solução futura para a volta da prosperidade que, eles acreditam, voltará a reinar por aqui. Isto, através de emprego e renda gerados nesta vasta área de influência da represa de Furnas, onde residem alguns milhões de habitantes, nos mais de 70 municípios da bacia que a alimenta e que têm sua economia intimamente ligada ao uso das águas, como a agropecuária, piscicultura, turismo, hotelaria, náutica e outros ramos de negócio.