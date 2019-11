Não é novidade para ninguém que a Netflix também costuma fazer uma limpeza em seu catálogo. Entre os dias 03 e 09 de novembro muitos filmes e séries deixarão a plataforma, entre eles o icónico filme “E.T. – O Extra-terrestre”.

Para evitar que você seja pego de surpresa, o iG Gente fez uma lista completa com o que deixa a Netflix nesta semana. As informações são com base no blog Filmes Netflix ; não deixe de conferir.

03/11 – “A Escuridão”

04/11 – “Food, Booze & Tattoos”

04/11 – “Meu Papai é Noel”

04/11 – “O Pai da Noiva II”

04/11 – “O Pai da Noiva”

04/11 – “O rei da água”

05/11 – “The Late Bloomer”

08/11 – ” E.T. – O Extra-terrestre “

“ 09/11 – “Dead Rising: End Game”

09/11 – “Exeter”

09/11 – “Kubo e as Cordas Mágic”

É triste ter que dizer adeus para alguns títulos na plataforma, mas é preciso ressaltar que a Netflix promove esse tipo de limpeza para continuar investindo em seus conteúdos originais.