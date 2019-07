O território brasileiro estava dentro da faixa do planeta com visão do eclipse lunar parcial dessa terça-feira (16). O fenômeno acontece quando Sol, Terra e Lua se alinham nessa ordem e, assim, o planeta faz uma “sombra” na imagem do satélite natural.

A fase da umbra, quando a sombra da Terra começou a ser observada na Lua, às 17h01 (horário de Brasília), e durou até por volta das 20h.

“O eclipse lunar, em geral, dura bastante tempo. Desta vez foi em um horário bom, porque foi ser próximo do pôr do sol, e a Lua vai estar em uma posição relativamente alta no céu”, disse ao G1 Thiago Signorini Gonçalves, astrônomo da UFRJ e membro da Sociedade Astronômica Brasileira.

Confira fotos do fenômeno: