O Brasil, após a implantação do Plano Real, passa por processo inflacionário, gerado pela desvalorização do real, com a inércia de preços de certos produtos atrelados à cotação do dólar e em um mercado concorrencial interno imperfeito.

O livro Economia brasileira contemporânea, de Amaury Patrick Gremaud, p. 468-499, disserta ter o Plano Real partido do diagnóstico de ter a inflação um componente inercial, pelo qual existe tendência de manter os níveis de preços. O plano teve como base econômica o câmbio, a meta fiscal e a meta de inflação. Pelo plano, é preciso evitar choques ou criar meios para os seus efeitos serem dissipados.

Antes da desindexação dos preços no Plano Real, houve a abertura comercial em 1990, com o fim do controle de importações e exportações. Além disso, o governo deixou de executar uma política de armazenamento, reguladora de preços de bens essenciais.

Essas modificações geraram um mercado nacional indexado ao dólar, com o produtor atento à precificação dos produtos no mercado interno e externo, com conversão em reais do valor cotado em dólar e livre para vender onde encontrar o melhor preço. Sem a interferência governamental, quando ocorre a desvalorização do real, os preços internos disparam.