A liberação de recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi um dos fatores que impulsionou a economia neste fim de ano. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a economia brasileira deverá ter o melhor fim de ano desde o início da recessão, em 2014, e deve começar 2020 aquecida.

Especialistas ouvidos pelo jornal, apostam que o PIB (Produto Interno Bruto) poderá crescer neste último trimestre até 0,8% na comparação com os três meses anteriores. Desde o início da crise, esse número para o período variou entre -1,3% e 0,3%.

