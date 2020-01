O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que neste sábado completa 1 ano, destruiu sonhos, deixou 259 mortos e 11 desaparecidos e provocou devastação equivalente à área de 300 campos de futebol. Como se não bastasse a tragédia humana e ambiental, o estouro da estrutura também afetou e seguirá afetando a economia mineira. O prejuízo já chega a R$ 20,1 bilhões (R$ 16,8 bi em 2019 e R$ 3,3 bi em 2020).

O valor é calculado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e leva em conta recursos que tanto a mineração quanto segmentos vinculados ou dependentes dela deixaram de movimentar em razão do ocorrido em Brumadinho e da suspensão de outras minas do Estado, paralisadas após o tsunami de lama na cidade da Grande BH.

Recuperação



Passados 12 meses, o setor trabalha para se reerguer. O preço da tonelada do minério deverá ser maior em 2020 do que no início de 2019. “Antes da tragédia, a tonelada estava em US$ 75. No meio do ano passado, houve o pico: US$ 126 (devido, entre outros fatores, à queda na produção em Minas). Fechou o ano em US$ 94. Para 2020, deverá ficar entre US$ 80 e US$ 85”, disse Daniela Brito, gerente do departamento de Economia da Fiemg.

O desastre em Brumadinho e a paralisação de minas no Estado levaram a Vale, a maior das empresas do setor no país, a recuar a produção em 2019 em 71 milhões de toneladas. Para este ano, o montante será menor: 32 milhões abaixo do seu potencial.