Em pronunciamento em rede nacional na noite de terça-feira (24), Bolsonaro fez um apelo pela “volta à normalidade”, a reabertura do comércio e a reabertura das escolas. Na fala, ele chamou a doença de “resfriadinho”, contrariou especialistas e pediu o fim do “confinamento em massa” e culpou a imprensa por “espalhar pavor”.



De acordo com o portal G1, economistas afirmam, no entanto, que se a epidemia sair de controle, as consequências econômicas podem ser até mais graves, e que salvar vidas deve ter prioridade sobre metas fiscais anuais.

“Hoje nós (precisamos) mais do que nunca de um poder Executivo com capacidade de coordenação, que não estejam em reiterados conflitos com o Congresso, com a comunidade científica, com a mídia profissional, com os fatos e com uma parcela expressiva da opinião pública.



O Brasil precisa hoje mais do que nunca de uma serena combinação de humildade e confiança por parte de suas lideranças. Humildade para entender a natureza das incertezas do risco que corremos. Confiança na nossa capacidade de nos erguermos à altura dos desafios atuais que acho que não são poucos.



O que os brasileiros não precisam e não merecem nessa hora grave são desvarios e destemperos verbais por parte do Poder Executivo”.

Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central (BC)



“Nesse momento, eu acho que o governo federal tem que agir e agir como se tivesse em uma guerra. Nós temos inúmeros cadastros no Brasil, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, de pessoas carentes que recebem algum tipo de transferência do Estado. Isso poderia ser mobilizado para assegurar uma renda mínima durante o período de três, quatro meses para esses trabalhadores”

Henrique Meirelles, ex-Ministro da Fazenda



“A causa da crise não é uma questão econômica, financeira. A causa da crise é uma pandemia, é um problema de saúde. a crise econômica vem como consequência. Então nós temos que preservar as empresas, fazer com que as empresas possam se manter em funcionamento, etc. Passar por esse período de crise, ajudar as pessoas. Mas a prioridade agora tem que ser conter a razão da crise – que é a pandemia. A razão da crise, que é a doença, preservar a vida das pessoas e depois também preservar a economia”.

Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda



“Em primeiro lugar, está o objetivo de salvar vidas; em segundo lugar, de pôr dinheiro nas mãos das pessoas, particularmente as de renda mais baixa, as menos favorecidas. Em terceiro lugar, salvar as empresas de uma quebra. Esse é o objetivo terceiro. O primeiro é salvar vidas. O presidente parece dar a impressão de que ele prefere contar os mortos do que contar os desempregados.