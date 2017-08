O Saae está realizando uma obra de recuperação do prédio de operação da Estação de Tratamento de Água (ETA). De acordo com a autarquia, foram constatadas anormalidades na estrutura do edifício que é antiga, dessa forma o prédio será modernizado.

O diretor do Saae, José Pereira de Sousa (Capitão Souza) explica que a recuperação cumpre o Plano de Saneamento Básico do Saae e melhora a qualidade do tratamento de água.

Outra ação da diretoria da autarquia para melhorar o abastecimento de água foi a aquisição de um tanque especial para armazenamento de sulfato de alumínio, com capacidade de 30 mil litros. Ele é utilizado na floculação do tratamento de água.

Segundo a Prefeitura, o prefeito Eugênio Vilela esteve na autarquia na manhã desta quarta-feira (30) acompanhando os trabalhos e gostou do que viu. “É importantíssimo mantermos a qualidade da água tratada no município. Por isso, o investimento do Saae em reforma do prédio e na aquisição do tanque são muito bem-vindos”, disse.