Um edifício de três andares que abrigava uma escola de educação básica particular desabou na manhã desta quarta-feira (13) na cidade de Lagos, na Nigéria.

As equipes de emergência foram mobilizadas e pelo menos 10 crianças foram retiradas dos escombros, de acordo com o jornal local “Punch”.

Ibrahim Farinloye, porta-voz da região sudoeste da Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências, disse não ter informações imediatas sobre as vítimas e que a escola funcionava no terceiro andar do edifício. “Acredita-se que muitas pessoas, incluindo crianças, estejam atualmente presas no prédio”, afirmou.

A agência Efe, citando o governo regional, afirmou que os alunos estavam nas salas de aula quando aconteceu o desabamento e que mais de cem crianças ficaram soterradas.