O município de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura, publicou nessa quinta-feira (10) dois Editais de Premiação destinados ao setor artístico e cultural formiguense, em cumprimento à Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei “Aldir Blanc”.

Os editais estão contemplados no “Plano de Ação” do Município aprovado pelo Ministério do Turismo que disponibilizou, por meio do Fundo Nacional da Cultura, recursos para ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, decretado pelo Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020.

Em Minas Gerais, os municípios de Formiga e Joaíma foram os primeiros a receberem o recurso. Formiga recebeu a quantia de R$ 490.211,31 que foi assim distribuída:

R$ 240.000,00: EDITAL 01/2020 “Vídeos Culturais” – que contemplará, no máximo, 120 Projetos Culturais, em vídeo, de diversas áreas artísticas e técnicas que fazem parte da cadeia cultural formiguense, com prêmio individual de, no mínimo, R$2.000,00, conforme regras de participação estabelecidas no Edital.