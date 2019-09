O edital do concurso “Patrimônio histórico, artístico e cultural do Divino” foi publicado nessa segunda-feira (2) no Diário Oficial dos Municípios Mineiros. O objetivo é incentivar o desenvolvimento do olhar artístico voltado ao patrimônio cultural cidade por meio da fotografia. O resultado final será divulgado no dia 1° de dezembro.

As inscrições poderão feitas entre os dias 17 de outubro e 8 de novembro, das 8h às 18h no site da Prefeitura de Divinópolis. O participante deverá preencher uma ficha eletrônica informando nome completo, endereço residencial, telefone com DDD, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e e-mail. Cada interessado poderá participar com, no máximo, duas fotografias.



O concurso é aberto à população e fotógrafos de Divinópolis, sejam profissionais ou amadores maiores de 18 anos. Não será permitida a participação de servidores efetivos, ocupantes de cargos comissionados bem como familiares diretos destes e da comissão julgadora.