O edital para o Processo Seletivo Simplificado 003/2020 da base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi divulgado em Pará de Minas. As inscrições vão até 9 de setembro.

O processo será para cadastro de reserva de condutores socorristas, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A contratação será de profissionais para atuarem na Unidade de Suporte Avançado (USA) que em breve passará a atender na cidade.

A inscrição pode ser feita no site do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste).

Todas as informações deste Processo Seletivo estão no edital disponível também no site, na página da inscrição.