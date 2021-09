O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, disse nesta sexta-feira (24) numa rede social que está com Covid.

Ele estava na comitiva do governo que foi a Nova York no início da semana. Há três dias, outro integrante da comitiva testou positivo: o ministro da Saúde Marcelo Queiroga. De acordo com apuração da TV Globo, antes de Queiroga, um diplomata da comitiva foi diagnosticado com Covid. O governo não confirma a informação nem revela o nome do servidor.

Comitiva aos Estados Unidos

Queiroga testou positivo na terça-feira (21) e ficou em Nova York, de quarentena no hotel. Os outros membros da comitiva testaram negativo e voltaram para o Brasil.