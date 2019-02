A Prefeitura Municipal de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, convoca todos os responsáveis das crianças inscritas na educação infantil e ensino fundamental para assinarem a ficha de matrícula e ocupar as vagas remanescentes oferecidas em fevereiro. É importante ressaltar que o período de matrículas foi em dezembro de 2018, porém ainda restaram vagas remanescentes, além daquelas cujos responsáveis desistiram delas ou se transferiram para outras unidades.

Após a análise de todos os documentos entregues, a secretaria classificou e, atendendo às prioridades previstas nas diretrizes vigentes, direcionou cada criança para uma unidade de ensino. Todas as inscrições serão atendidas. Naquelas onde o número de vagas é inferior ao número de inscritos, as crianças foram encaminhadas para a unidade mais próxima. Surgindo novas vagas, elas poderão se candidatar novamente e realizar a transferência, ato no qual é estabelecida a prioridade, de acordo com o Art. 19, do Decreto Municipal nº 7.540, de 11 de outubro de 2018.

Os convocados deverão comparecer à Secretaria de Educação e Esportes para assinar a ficha de matrícula, portando um documento de identidade com foto e a Certidão de Nascimento da criança. Será entregue o comprovante de matrícula e, com ele, a criança já pode começar a frequentar a unidade de ensino imediatamente.