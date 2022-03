A Secretaria Municipal de Educação e Esportes tornou público que a partir desta terça-feira (8) até na quinta-feira (10), estarão abertas as inscrições para as vagas remanescentes para a educação infantil (0 a 5 anos) e para o ensino fundamental (1º ao 9º ano) da Rede Municipal de Formiga.

As inscrições para as vagas remanescentes deverão ser realizadas, exclusivamente, através do formulário eletrônico disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Formiga (https://www.formiga.mg.gov.br), no link “Vagas Remanescentes 2022”.

Clique no link para acesso ao formulário de inscrição.

Cronograma