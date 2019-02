A Secretaria Municipal de Educação e Esportes apresentou o relatório de trabalhos realizados à frente do processo de compras e prestação de contas referente ao Programa Municipal de Manutenção Escolar (PMME) de 2018. Nele, consta um levantamento feito junto aos 26 Caixas Escolares da Rede Municipal de Ensino de todos os materiais e serviços adquiridos que apontou uma economia de R$27.766,09. O resultado foi comparado aos preços constantes nos Registros de Preço vigentes da Prefeitura de Formiga e Prestações de Contas anteriores das Caixas Escolares Municipais.

No ano passado, foram repassados aos 26 caixas o valor de R$335.664, divididos em duas parcelas semestrais de R$167.832. Com esses recursos foram adquiridos diversos materiais de consumo para a manutenção das escolas municipais.

A economia obtida em 2018 permitiu a aquisição de mais materiais de consumo e mais contratação de serviços, a fim de melhorar a estrutura física dos prédios e manutenção de seus equipamentos. Diferentemente dos anos anteriores, nenhuma Caixa Escolar precisou devolver recursos. A utilização correta e total dos recursos é de suma importância, pois ela é revertida tanto em materiais quanto em serviços para o bom andamento das atividades das escolas, creches e do Cemap.

“Toda essa economia de quase R$ 28 mil demonstra o compromisso, a vontade e atitude que a equipe da administração municipal tem com Formiga. Por meio de ações concretas, que promovem cada vez mais um ensino de qualidade para toda a vida de nossos alunos que estamos trabalhando no dia a dia. Estamos sempre buscando inovações, sempre de olho no futuro”, disse o secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa.