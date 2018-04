O Governo do Estado de Minas Gerais retomou o processo de nomeações de profissionais para a área da Educação com a publicação, no Diário Oficial Minas Gerais de 29 de março, de uma listagem com 2 mil novos servidores nomeados, de 46 Superintendências Regionais de Ensino, em continuação ao cumprimento do acordo estabelecido com os servidores em 2015.

As nomeações são provenientes do Edital SEPLAG-SEE 04/2014, com um lote composto por 1.861 Professores Regentes de Aula, 111 Especialistas em Educação Básica /Supervisores Pedagógicos e 27 Especialistas em Educação Básica/Orientadores Educacionais; completa a publicação a nomeação de um Professor de Ensino Religioso do Edital SEPLAG-SEE 03/2014.

Este é o primeiro lote de nomeação de servidores de 2018 e, junto aos outros já realizados nesta gestão, desde 2015, soma os 52.457 nomeados em todos os Territórios de Desenvolvimento de Minas Gerais. O subsecretário de Gestão de Recursos Humanos da SEE, Antonio David de Sousa Junior, explica que a retomada das nomeações visa dar continuidade a um processo de valorização das carreiras da Educação e de avançar na estabilidade do corpo funcional das escolas. “Do total de nomeações que serão alcançadas com este lote, 82,5% são de professores. Esse é um dado muito relevante, porque a nossa taxa de efetividade está para alcançar os 80%, o que significa que, a cada 100 nomeados, 80 deles estão em exercício”, explicou o professor.

De acordo com o subsecretário, com o primeiro lote deste ano a Secretaria de Educação está alcançando cerca de 45% de servidores concursados. “Embora os professores efetivos ainda não sejam maioria, podemos afirmar, com satisfação, que a maior parte das aulas das escolas do Estado já se concentra nas mãos de professores efetivos. Para tanto, temos cuidado para que as nomeações sejam, tanto quanto possível, com o maior número de horas/aula para cada professor”, explicou Antonio David.

Para dar sequência e fortalecer o processo de nomeações, no próximo dia 8 de abril serão realizadas as provas do concurso público do edital SEE Nº 07/2017, pela Fundação Mariana Rezende Costa (Fumarc). O certame é para preenchimento de 16 mil vagas para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB) de diversas disciplinas e 700 vagas para Especialista em Educação Básica (EEB).

Exames

Uma vez publicada a nomeação, o aprovado deve submeter-se a exame médico pré-admissional, a ser realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SCPMSO) da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), nas datas e horários que serão publicados no site da Seplag. Após a perícia, os aprovados têm 30 dias para tomar posse.