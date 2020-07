A Secretaria de Educação e Esportes de Formiga divulgou na manhã desta segunda-feira (6), a relação de vagas remanescentes para a Educação Infantil e Ensino Fundamental em vigor no mês de maio de 2020.

Dessa forma, nos dias 7 e 8 de julho, de 8h às 11 horas e 13h às 16h30, a pasta estará recebendo novas inscrições para preenchimento dessas vagas.

Para a Educação Infantil serão seguidos os critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº 7540, de 11 de outubro de 2018, e pela Portaria nº 11, de 16 de outubro de 2018. Nesses documentos, são pontuados a proximidade da residência, a idade da criança até março de 2020, se os responsáveis exercem atividade remunerada, crianças consideradas em vulnerabilidade social, beneficiários do Programa Bolsa Família e das despesas da família com aluguel e financiamento imobiliário.

Para o Ensino Fundamental, o critério estabelecido é o Art. 53, Cap. 4º, da Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), ou seja, será observada a proximidade da residência da criança.