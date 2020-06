A Secretaria de Educação e Esportes divulgou nessa sexta-feira (12), a relação de vagas remanescentes para a Educação Infantil e Ensino Fundamental em vigor no mês de maio de 2020.

Dessa forma, nos dias 16 e 17 deste mês, de 8h às 11h e das 13h às 16h30, a Secretaria estará recebendo novas inscrições para preenchimento dessas vagas.

Para a Educação Infantil serão seguidos os critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº 7540, de 11 de outubro de 2018, e pela Portaria nº 11, de 16 de outubro de 2018.

Nesses documentos, são pontuados a proximidade da residência, a idade da criança até março de 2020, se os responsáveis exercem atividade remunerada, crianças consideradas em vulnerabilidade social, beneficiários do Programa Bolsa Família e das despesas da família com aluguel e financiamento imobiliário.

Para o Ensino Fundamental, o critério estabelecido é o Art. 53, Cap. 4º, da Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), ou seja, será observada a proximidade da residência da criança.

Para realizar a inscrição os responsáveis deverão apresentar original e cópia dos seguintes documentos:

a)- Certidão de nascimento da criança;

b)- RG E CPF do responsável

c)- Comprovante de endereço no nome do responsável ou cópia do contrato de aluguel;

d)- Cartão de Vacina atualizado;

e)- Comprovante de trabalho do responsável (se for o caso);

f)- Cartão do Programa Bolsa Família (se for o caso).

Todas as inscrições serão analisadas e posteriormente publicado o resultado das inscrições. As vagas que não forem preenchidas ainda estarão disponíveis para que, a qualquer momento, interessados possam matricular suas crianças. É importante ressaltar que crianças já matriculadas na Rede Municipal de Ensino ou transferidas de outros municípios têm prioridade na matrícula.

O uso de máscara será obrigatório durante os atendimentos.

A Secretaria está localizada à Travessa Padre Leão João Dehon, 60, bairro Santa Tereza, na subida para o Cristo Redentor. O telefone de contato é o (37)3322-4106 ou o (37) 3329-1800.

Confira aqui as vagas

Fonte: Decom