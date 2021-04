Gustavo Heronville, educador físico e gerente de uma grande rede de academias de Belo Horizonte, está promovendo uma live musical para arrecadar cestas básicas e ajudar os profissionais do setor.

Ele, que também é cantor de um grupo de axé, sentiu a necessidade de ajudar colegas da área fitness que estão enfrentando dificuldades durante a pandemia.

Com um vídeo no Instagram, Gustavo explicou a situação para pouco mais de dois mil seguidores que tem na rede, mas a gravação já foi reproduzida mais de 10 mil vezes. Em 15 minutos, ele contou sobre a iniciativa de fazer uma live com seu grupo de axé, para arrecadar doações que serão destinadas aos funcionários de academias em BH.

Fechados por tempo indeterminado, os espaços fitness enfrentam um problema maior que em 2020. Segundo o educador, “ano passado ficamos fechados por seis meses direto, mas tinha o auxílio. Os colaboradores tiveram os contratos suspensos e o governo arcou com os salários. Não foi completamente, mas já ajudou”.