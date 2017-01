A egressa do curso de Ciências Biológicas do Unifor-MG, Jordana Luísa de Castro, concluiu mestrado em Ciência do Solo, na Universidade Federal de Lavras (UFLA).

A dissertação “Eficiência de Comunidades e Diversidade de Rizóbios em Área sob Influência da Mineração de Ferro em Minas Gerais” foi defendida no mês passado.

O trabalho da egressa é pioneiro e foi orientado pela professora Fátima Maria de Souza Moreira, referência mundial no tema. Jordana afirmou que está muito feliz com a conclusão de mais uma etapa acadêmica, principalmente, por ser em uma universidade de reconhecimento internacional, como a Ufla.

“Agradeço ao Unifor-MG pelo excelente ensino e pela oportunidade de ter sido bolsista de Iniciação Científica, o que agregou conhecimento à minha carreira, por intermédio de meu orientador Anísio Fonseca, que me apresentou o Departamento de Solos e que tanto incentivou os meus estudos nessa área”, ressaltou.

Jordana argumentou que o conhecimento adquirido com os professores na graduação no Centro Universitário de Formiga foi um diferencial para que pudesse concluir o mestrado. Ela agradeceu também ao Departamento de Ciência do Solo da Ufla, onde trabalhou na linha de pesquisa Biologia, Microbiologia e Processos Biológicos do Solo.

“Sou muito grata aos meus familiares, amigos, professores e a todos que acompanharam minha trajetória. Sei que ainda há um longo caminho a ser percorrido”, destacou.