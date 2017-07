A egressa do curso de ciências biológicas do Unifor-MG, Jordana Luísa de Castro, foi aprovada em primeiro lugar no doutorado em Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras (UFLA). O processo seletivo ocorreu em maio e as aulas terão início em setembro deste ano.

No Unifor-MG, sob orientação do professor Anísio Cláudio Rios Fonseca, a egressa atuou como bolsista no Laboratório de Mineralogia, onde despertou seu interesse pela área de mineralogia e pedologia. Ela destacou que participar da Iniciação Científica contribuiu para preencher os requisitos curriculares para a pós-graduação e na escolha do mestrado, concluído em dezembro de 2016.