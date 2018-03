O egresso de engenharia química do Unifor-MG, Frederico de Oliveira Silva, foi aprovado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Linha de Pesquisa: Engenharia de Produtos e Processos Químicos da Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG). O processo seletivo teve início em dezembro de 2017 e o resultado foi homologado em 8 de fevereiro.

Frederico de Oliveira Silva revelou que nunca imaginou seguir a carreira acadêmica e que graças ao Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário de Formiga conseguiu a aprovação no mestrado. Ele contou que começou a se dedicar aos estudos científicos no 5o período da graduação, quando o professor Dr. Alex Magalhães Almeida abriu vagas para bolsistas no projeto de pesquisa dele.

Durante a Iniciação Científica, dois anos e meio, o ex-aluno desenvolveu projetos de pesquisa, colaborou em artigos e trabalhos acadêmicos da equipe de trabalho. Também participou de congressos internacionais, nacionais e regionais, aprendeu inúmeras análises químicas laboratoriais e escreveu o seu Trabalho de Conclusão de Curso a partir do seu Projeto de Pesquisa.

O egresso destacou a importância dessas experiências e da nota alta do curso de engenharia química do Unifor-MG no Ministério da Educação para seu Currículo Lattes, colaborando para sua aprovação na Universidade Federal de Alfenas.

“Agradeço ao Centro Universitário de Formiga e a todos os professores e colaboradores por terem acrescentado tantas coisas em minha vida. Ressalto ainda a importância do incentivo a publicações e trabalhos direcionados ao desenvolvimento acadêmico. O futuro, o crescimento e o desempenho de indústrias químicas começam nesses projetos de pesquisas”, salientou.