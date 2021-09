O egresso do curso de direito do Unifor-MG, Me. Arthur Vaz Ribeiro, formado em 2012, publicou o livro Sistema Carcerário Brasileiro: aperfeiçoamento do modelo de PPP, pela editora Dialética. A obra é produto da pesquisa para a dissertação de mestrado na Faculdade de Direito do Sul de Minas (FDSM).

Após a defesa da dissertação, o egresso recebeu um e-mail da Editora Dialética para a publicação da obra. “Esse convite é motivo de muita satisfação e enaltece o meu trabalho e de todas as instituições que participei. Tal mérito é resultado de um processo de aprendizado em que contribuíram professores e demais colegas”, explicou.

Arthur concluiu o mestrado na FDSM na linha de pesquisa Relações Sociais e Democracia, em 2019, com a orientação do Dr. Cristiano Thadeu e Silva Elias.

O egresso também possui pós-graduação em Direito Tributário pela UNIARA – Centro Universitário de Araraquara. Ele atua como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais. Tem experiência em Direito Civil.