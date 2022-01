Um ônibus do Move Metropolitano tombou na manhã desta quinta-feira (20) na avenida Vilarinho, altura do número 2.700, no Candelária, em Venda Nova. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia 93 pessoas no veículo no momento do acidente, mas sem vítimas graves.

De acordo com a corporação, os militares foram acionados por volta das 7h30 após um coletivo da linha 524, que liga Ribeirão das Neves à capital, ter um dos eixos desprendidos. O veículo tombou lateralmente, em frente à Estação Candelária, sentido Centro.

Duas equipes dos bombeiros foram deslocadas e outras três estavam a caminho para atender as 29 vítimas. Duas delas foram encaminhadas ao HPS Risoleta Neves e 27 para UPA’s da região. Os demais recusaram ou não necessitavam de atendimento médico. A maioria dos envolvidos apresenta apenas escoriações. O muro de um comércio afetado no tombamento, mas sem feridos.

Conforme o condutor, o veículo estava na velocidade normal quando percebeu uma alteração na direção. Logo depois, ele teria escutado um estalo e a direção travou, puxando o ônibus para a esquerda e depois para a direita, momento no qual acabou virando.