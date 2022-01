Nesta terça-feira (25), o Atlético apresentou oficialmente o técnico Antonio Mohamed como o novo comandante para a temporada. O argentino de 51 anos, contratado para ser o sucessor de Cuca, concedeu a primeira entrevista coletiva e deu o cartão de visitas. Ele completa oito dias no cargo e já estreita laços com o grupo.

“Estou muito agradecido com o presidente e com toda a diretoria, assim como com toda Massa do Galo. Agradecido pelas demonstrações de carinho e pela possibilidade de dirigir uma equipe campeã do Brasil. É uma grande oportunidade para mim. Espero continuar com a sucessão de títulos, que sejamos ganhadores e que o coletivo continue sendo muito forte. Quero ter muito sucesso aqui em Belo Horizonte com o Atlético, destacou.

“O grupo de jogadores é vencedor e eles têm uma forte mentalidade. Isso me faz sonhar com esta temporada e vamos em busca de todos os títulos. O Mineiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão são os nossos quatro objetivos”, acrescentou.

O treinador ainda aproveitou para destacar que seguirá na mesma linha de Cuca e elogiou bastante o antecessor.