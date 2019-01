Três representantes formiguenses participaram da eleição da nova diretoria da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), realizada nesta sexta-feira (25).

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alisson Sá; o coordenador do Departamento de Políticas Rurais, Eduardo Batista, e a gestora da Associação Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas, Fernanda Cristine Cunha, estiveram em Alfenas conversaram com o secretário executivo do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno, que marcou presença no evento.

Na ocasião, o secretário Alisson Sá representou o prefeito Eugênio Vilela, que desde o início de 2017 até o momento era o vice-presidente da Alago. A nova diretoria agora é composta pelo presidente Hideraldo Henrique Silva (prefeito de Boa Esperança) e o vice-presidente Sebastião César Lemos (prefeito de Carmo do Rio Claro).

Segundo Alisson Sá, durante o evento, Daniel Nepomuceno salientou as prioridades do Ministério do Turismo para Minas Gerais. “São três prioridades: o Lago de Furnas, o turismo gastronômico e o turismo religioso. Logo após sua fala, conversamos com Daniel, mostramos algumas demandas e ele se mostrou totalmente interessado em projetos para a nossa região.”.

No início deste mês, o prefeito de Formiga se encontrou com o novo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Na oportunidade, Eugênio Vilela comunicou que apresentará a Marcelo, em fevereiro, um projeto de turismo voltado para o Lago de Furnas. O ministro foi receptivo com o prefeito e disse que aguardaria o projeto, porque está muito entusiasmado com a possibilidade de contribuir com o potencial turístico de Formiga e região. Ele ressaltou ainda que a cidade tem tudo para conseguir viabilizar esse projeto do Lago de Furnas.