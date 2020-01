Está agendada para o dia 3 de março a eleição para o grupo gestor da Praça do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), que funciona no bairro Novo Horizonte.

Nessa terça-feira (21), foi realizada uma reunião para elaboração da eleição, com representantes da sociedade civil, comunidade e do Governo Municipal, seguindo o estatuto da Praça do CEU.

Estiveram presentes representantes do Tatame do Bem, do Aeromodelismo, da Secretaria de Educação, da UBS Bela Vista, do Instituto Fumaça, da Associação Alto do Pequi e do Projeto de Integração Aeromodelismo.

O mandato do grupo gestor é de dois anos. A Praça do CEU foi inaugurada em dezembro de 2016, porém só começou a funcionar com equipes técnicas e ter atividades em 2017, quando foi também empossado o grupo gestor, sendo uma exigência do Ministério da Cidadania.