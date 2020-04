As tratativas para as eleições de outubro continuam a todo vapor, mesmo em tempos de pandemia do novo coronavírus. A tecnologia tem sido usada pelo partido ‘Podemos’ para organizar debates, ações e propostas daqueles que irão disputar as eleições municipais de 2020 pela sigla.

Respeitando as medidas de isolamento social e de prevenção, os pré-candidatos que irão disputar pelo partido as eleições municipais deste ano em Formiga têm participado de videoconferências, para manterem contato e debaterem ações.

Com relação à indicação de candidato para disputar o cargo de prefeito, o partido já bateu o martelo. O vereador Sandrinho da Looping, líder do ‘Podemos’ na Câmara Municipal, em entrevista exclusiva ao Últimas Notícias, informou tratar-se do formiguense Laércio Reis; coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais. Tendo ele prestado relevantes serviços a esta cidade e região, foi ainda de grande importância quando da elevação da Companhia Independente de Polícia Militar à condição de Batalhão.

Sobre quem poderia ser o vice na chapa do ‘Podemos’, Sandrinho informou que esta matéria ainda está sendo discutida pela direção do partido, aberto às negociações.