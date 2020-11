Neste domingo (15), as 10 cadeiras do Legislativo Formiguense estão em jogo. Na cidade, 127 candidatos disputam as vagas para a Câmara, com um subsídio (salário) bruto de R$6.491,28. Mas você sabe como ocorre essa escolha?

A partir das eleições municipais de 2020, o sistema de candidaturas passou a contar com uma mudança. Uma emenda constitucional proibiu as coligações (união de diferentes partidos) para disputar os cargos de vereador, além de deputado federal, estadual e distrital. A modalidade segue permitida para cargos eleitos por voto majoritário, como prefeito, senador, governador e presidente.

Qual é a diferença entre voto majoritário e proporcional?

No sistema majoritário, vence a disputa quem receber a maioria dos votos. No caso dos senadores, os três mais votados em cada estado, ganham. Presidentes, governadores e prefeitos são eleitos quando obtêm metade mais um dos votos válidos, descontando-se os brancos e nulos. Se isso não acontecer, os dois candidatos com mais votos disputam o segundo turno.