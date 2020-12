Desde 2013 o Brasil vive uma crise política, a ponto de afugentar e atrasar investimentos importantes para o desenvolvimento.

A crise política gerou a aceleração do ímpeto da “antipolítica”, do endeusamento de candidatos falastrões. Foram marcadas pelas investidas da Operação Lava Jato, primeiro com o objetivo de combater a corrupção, com operações midiáticas, e, com o tempo, influenciou diretamente o resultado das urnas. Ao final, ocorreu a proclamação de um presidente pertencente a velha política, e, ao exercer o cargo, protagonizou atos impensáveis, como desacatos a jornalistas e autoridades de outros países, ataques às instituições democráticas, negligência no trato da crise do coronavírus, etc.

Felizmente, a cada eleição, temos o fortalecimento da democracia e na última votação, não foi diferente.

Findo o segundo turno do pleito de 2020, tivemos o declínio da dita “antipolítica”, com o arrefecimento de radicalismos, onde candidatos apoiados por Bolsonaro perderam a escrutínio, e, pela primeira vez, desde a redemocratização em 1985, o Partido dos Trabalhadores (PT) deixou de eleger um prefeito nas capitais.