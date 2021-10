A um ano das eleições, a disputa pelo governo de Minas caminha para polarização entre o governador Romeu Zema (Novo) e o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD). É o que revela pesquisa de intenção de voto realizada com eleitores pelo Instituto Opus, em parceria com o Estado de Minas.

No cenário estimulado, Zema tem 44% e Kalil, 22%. O deputado federal André Janones (Avante) aparece em terceiro lugar, com 4%. Em seguida, estão a deputada federal Áurea Carolina (Psol), o senador Carlos Viana (PSD), o deputado federal Reginaldo Lopes (PT) e o deputado Marcelo Alvaro Antonio (PSL), com 2%.

Atualmente, Kalil tem maioria dos votos na capital e na Grande BH, mas Zema leva vantagem nas demais regiões do estado. O prefeito tem 51% em BH e 40% na Grande BH, contra 28% e 34% do governador. Nas demais regiões, Zema lidera com folga e Kalil fica em segundo, exceto no Triângulo Mineiro, onde o chefe do Executivo de BH cai para o quarto lugar, com 2%, atrás de Janones, com 11%, e de Áurea Carolina, com 4%.



O diretor do Instituto Opus, Matheus Dias, avalia que Kalil precisa ter um movimento para o interior do estado. Além disso, Dias não descarta a aparição de alternativa esquerda na disputa.