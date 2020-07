Belo Horizonte terá, nesta sucessão de 2020 da Prefeitura Municipal, o maior número de candidatos de sua história, ultrapassando o recorde dos 11 nomes que concorreram em 2016. O cenário político-partidário de extrema fragmentação – e a prescrição do fim das coligações proporcionais para enxugá-lo, prevista na Emenda Constitucional 97, responde pelo efeito perverso. Partidos políticos apostam nas candidaturas majoritárias para dar visibilidade às chapas proporcionais que brigam por uma cadeira na Câmara Municipal, pela primeira vez concorrendo ao estilo “solo”.

Assim se preparam as legendas para enfrentar o grande desafio de 2022, quando a cláusula de desempenho – prevê número mínimo de votos para um deputado federal, estadual ou distrital se elegerem – em vigor desde 2018, apertará progressivamente mais o cerco. Ela exigirá o mínimo de 2% de votos válidos para a Câmara dos Deputados e 11 deputados eleitos como condição para que os partidos tenham acesso aos recursos do fundo partidário.

No comando da capital brasileira com o menor índice de contaminação e um dos mais baixos números de mortes pela Covid-19, Alexandre Kalil (PSD) tem, pelo momento, além de seu próprio partido, que se firma como uma nova força política no estado, o apoio do MDB, do PP, do PDT de Ciro Gomes e da Rede, de seu vice Paulo Lamac, com quem está reconciliado.

Adversários

Para enfrentar o prefeito, favorito da disputa, forma-se um exército de candidaturas sob o radar de segmentos da elite do empresariado da cidade, inconformada com as recomendações de epidemiologistas de restrições ao comércio e circulação de pessoas para conter a disseminação da doença respiratória. Um incômodo que já se desenhava, com a regulamentação do novo Plano Diretor de Belo Horizonte, em vigor desde 5 de fevereiro, que adota modernos instrumentos de política urbana para limitar o adensamento de certas regiões da cidade.