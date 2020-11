Donald Trump, nos quatro anos como presidente dos Estados Unidos (EUA), consolidou forma inimaginável de fazer política. Transformou o poder em centro de desinformação, de estímulos à violência e à mentira, de discursos preconceituosos, negou a ciência e atacou adversários. O resultado é o aumento e a união dos seus inimigos.

Em seu governo, os Estados Unidos, maior democracia do mundo, passou a ter fortes receios de enfraquecimento e destruição de suas instituições democráticas (tangíveis e intangíveis).

Na economia, ele diminuiu impostos das empresas e das pessoas mais ricas, desestimulou as empresas terem unidades em outros países, promoveu desglobalização, planejou e não conseguiu fazer um muro na fronteira com o México. Os efeitos econômicos de sua política foram desfeitos pela pandemia do coronavírus.

Sua gestão é um fracasso no combate à pandemia e transformou os EUA no primeiro colocado em número de mortos, com mais de 230 mil americanos e mais de 9 milhões de pessoas infectadas. Teve descaso com as vítimas. Durante a campanha fez grandes comícios sem medidas de distanciamento social. A eleição reprovou os seus atos impensados contra as medidas sanitárias e foi derrotado nas cidades mais afetadas pelo coronavírus.