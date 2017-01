O Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde Privados e Filantrópicos de Formiga (Sintessfor) retomou a representatividade na Santa Casa de Caridade de Formiga e elegeu sua nova diretoria.

O sindicato estava inativo desde 2012 quando o ex-provedor destituído da Santa Casa, Geraldo Couto, colocou outro sindicato (Sintibref) para representar os funcionários do hospital.

Ao retomar as atividades, na sexta-feira passada (20) o sindicato alterou o nome antes conhecido como Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Saúde de Formiga (STSSF).

Eleição

Com chapa única, a eleição da nova diretoria foi realizada nessa segunda (23), no auditório do Sindcost/Sintcom tendo como comissão eleitoral: a presidente do Sintcom, Eliana Maria Nunes como presidente da Mesa; Iolanda Fernandes (presidente do Sindcost) como mesária; Afrânio Salatiel de Paula (funcionário do Sintcom) como escrutinador, Juscelino José Pinto (presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção) como observador, e Paulo José de Oliveira como fiscal da chapa.

A chapa foi eleita para o mandato de 2017/2023.

Presidente: Paulo José de Oliveira, vice-presidente: Rita de Cássia Assis, 1ª secretária: Rosilene Pereira de Macedo, 2ª secretária: Eliane Rosa da Silva Terra, 1ª tesoureira: Maria Amélia da Silveira, diretora social: Patrícia do Carmo Borges

Conselho fiscal

1ª conselheiro fiscal: Luis Lopes Duarte, 2ª conselheira fiscal: Elenir Vieira Fernandes Silva, 3ª conselheira fiscal: Teresa Maria da Silva

Suplentes do conselho fiscal:

1º suplente: Roseli Rodrigues Batista, 2º suplente: Rejany Maria Campos Oliveira, 3º suplente: Mauro Lucio Cruz Pereira,

Delegados representantes:

1º delegado titular: Paulo José de Oliveira, e suplente do delegado Titular: Marli Ferreira Soares.

A posse dos eleitos ocorrerá oficialmente no dia 28 de janeiro.