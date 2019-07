Os eleitores das cidades de Aguanil, no Centro-Oeste; Elói Mendes, no Sul de Minas; e Nova Porteirinha, no Norte do Estado, escolheram seus novos prefeitos e vice-prefeitos nesse domingo (7). Os candidatos eleitos deverão ser diplomados pela Justiça Eleitoral até o dia 26 de julho. As eleições aconteceram com tranquilidade e dentro do horário previsto nos três municípios, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Em Aguanil, foram eleitos José Márcio de Oliveira e Ricardo de Oliveira, do PP, com 1.498 votos (48,43% dos votos válidos). Elias Assad Abrão (DEM) e Maxsalém Trindade Firmino (PSB), da coligação A Força do Povo (DEM/PSB/PSDB), ficaram em segundo lugar, com 1.328 votos (42,94%). Ao todo, 3.093 eleitores foram às urnas e 814 não compareceram. Houve 70 votos em branco e 197 votos nulos.

Em Elói Mendes, os eleitos foram Paulo Roberto Belato Carvalho e José Horácio Bueno Martins (Keko), do PV, com 7.712 votos (49,42% dos votos válidos). Thiago Joel Tavares (MDB) e José Ricardo Xavier (PTB), da coligação Para Elói Mendes mudar de verdade (MDB/PTB/PSDB), ficaram em segundo lugar, com 6.571 votos (42,11% dos votos válidos). Compareceram às urnas 15.604 eleitores e 4.200 deixaram de votar. Foram registrados 441 votos em branco e 880 votos nulos.

Em Nova Porteirinha, Joélia Santos Barbosa (MDB) e Marlene Barbosa Ribeiro de Menezes (PTC), da coligação Compromisso com o Povo (MDB / PTC / PSDB), foram eleitas com 2.069 votos (47,48% dos votos válidos). Regina Antônia de Souza Freitas (PSL) e Raul Alves da Rocha (PSB), da coligação União e Progresso (PSL/PSB), ficaram em segundo lugar, com 2.045 votos (46,93%). Um total de 4.358 eleitores foram às urnas e 965 não compareceram. Houve 70 votos em branco e 174 votos nulos.