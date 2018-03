O eleitor tem até 30 de abril para agendamento junto ao Cartório Eleitoral no intuito de regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral antes das eleições de 2018. O agendamento é para tirar o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, solicitar transferência para uma seção de fácil acesso e fazer o recadastramento biométrico.

Para se cadastrar, o eleitor deve agendar o atendimento por meio do site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), http://www.tre-mg.jus.br/eleitor/agendamento ou pelo Disque Eleitor (telefone 148). Depois, é só comparecer na data e horário agendados. Os eleitores de Formiga, Córrego Fundo e Pimenta devem agendar o atendimento para a 114ª Zona Eleitoral, em Formiga, localizada à rua Silviano Brandão,156, no Centro. “A exigência é para aqueles que não têm o título, tiveram o título cancelado ou desejam transferir de município”, reforça o Chefe do cartório eleitoral de Formiga, Marcos Eugênio Lopes.

Biometria

Em Formiga, o recadastramento biométrico começou no mês passado. O recadastramento biométrico não é obrigatório, mas já está disponível. Quem o fizer, poderá votar nas próximas eleições de forma mais segura já que a maior vantagem do sistema biométrico, além da atualização do cadastro eleitoral, é a segurança, já que impede de um eleitor votar no lugar do outro.

Atendimento

De 1º a 9 de maio, data que se encerra o prazo para o cadastro, o eleitor poderá buscar atendimento no Cartório Eleitoral, porém não contará com o agendamento. Caso ele opte por ir neste período, aguardará na fila para ser atendido.