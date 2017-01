Da redação



O concurso Mister e Miss Formiga 2017 foi realizado na noite desse sábado (28) na casa de show G7 Hall.

Paulo César de Paula foi eleito o mister e Ana Cássia Leão a miss. Eles receberam as faixas das mãos do mister 2016, Samuel Oliveira (adulto) e da miss Dany Dias (juvenil).

Os vencedores agradeceram a organização do evento, os familiares e todos aqueles que os apoiaram.

O júri foi composto por seis pessoas que analisaram os quesitos casual, moda praia e esporte fino.

O evento contou com a presença do Mister Brasil Teen 2017, Gabriel Bessa. O público presente conferiu ainda show com a dupla Netto e Murilo e Dj Morrow.

A organização ficou a cargo de Lucas Matarazzo.