Da Redação

No domingo (16) foram eleitos os quatro membros suplentes para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Formiga, para o período 2017/2019.

A votação ocorreu no Lions Clube e foi aberta as pessoas que possuem título eleitoral de Formiga.

Sete pessoas concorreram as vagas. Foram eleitos: Diusnara Virginia Santos Gaspar, Lidiane Aparecida de Faria Oliveira, Thamara Fernanda Araujo Valadão e Vania Maria Vieira Souto (confira abaixo o resultado).

A posse dos eleitos está marcada para ocorrer na próxima segunda-feira (24) às 10 horas, no gabinete do prefeito Eugênio Vilela.

A necessidade de seleção de conselheiros suplentes ocorreu diante da vacância de cargos titulares.

Resultado da eleição:

Candidatos votos Diusnara Virginia Santos Gaspar 300 Lidiane Aparecida de Faria Oliveira 152 Thamara Fernanda Araujo Valadão 126 Vania Maria Vieira Souto 113 Lilian Conceição do Nascimento 112 Roberto Segio Barbosa Cortez 55 Jessica Maria Silva 20

A jornada de trabalho de conselheiro tutelar é de 40 horas semanais, mais regime de plantão. O conselheiro faz jus ao recebimento pecuniário mensal de um salário mínimo, mais 15%.

O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente, cumprindo as atribuições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.