O prefeito Eugênio Vilela recebeu na quinta-feira (28), um cheque de R$720 mil referente às economias feitas pelo Poder Legislativo neste ano.

A entrega dos valores foi realizada pela presidente da Câmara Wilse Marques e apenas por mais dois vereadores: Evandro Donizeth da Cunha (Piruca) e Marcelo Fernandes.

Com o cheque repassado ao prefeito na quinta, os valores devolvidos pelo Legislativo chegam a R$1,040 milhão. “Esse dinheiro entrará no caixa da Prefeitura e será gasto com os serviços que temos feito para a população formiguense”, comentou o Prefeito.

Devoluções



No dia 21 de junho, a Câmara já havia repassado um cheque no valor de R$150 mil, para que a Prefeitura adquirisse um veículo com 15 lugares para a Secretaria Municipal de Saúde.

No dia 25 de julho, foram devolvidos mais R$150 mil. Desse valor, R$100 mil foram utilizados para adquirir cirurgias eletivas. Os R$50 mil restantes foram empregados em algumas necessidades especiais, sendo que parte foi utilizada no apoio à Festa do Congado.

Já no dia 28 de setembro, mais R$20 mil foram devolvidos, mas segundo informou o Departamento de Comunicação, a quantia, por ser menor, não foi divulgada para a imprensa e não teve um objetivo específico, apenas reforço de caixa.

Neste ano, conforme previsto no orçamento, a Câmara recebeu R$4,8 milhões (R$400 mil/mês).