A Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, está preocupada com o crescente número de casos de Covid-19 na cidade. Em pouco mais de uma semana, o município registrou aumento de 130,2% de registros do novo coronavírus. O município inaugurou uma central de triagem para monitoramento das doenças respiratórias.

De acordo com a Prefeitura, em 18 de setembro a cidade somava 149 casos de Covid-19. Nesta segunda-feira (28), já são 343 casos confirmados e 13 mortes. O secretário de saúde, Francisco Cássio Gervásio, acredita que a evolução da doença está relacionada a testagem em massa feita pela prefeitura e a falta de responsabilidade da população.

“O município, por conta própria, realizou mil testes na população e ainda não recebemos todos os resultados. A outra questão foi o último feriado. Tivemos um grande número de moradores vindo e indo de praias. Além de aglomerações em festas, sítios alugados, contrariando as determinações sanitárias”, explica o secretário.

Para controlar a situação e monitorar as doenças respiratórias, a Prefeitura inaugurou uma central de triagem. “A central começou a funcionar hoje para uniformizar os atendimentos”, completa.